Il Carnevale a Diamante | INFO

Tre giorni di puro intrattenimento e divertimento per piccoli e adulti: parte domenica 19 febbraio dalle ore 15.00, il “Carnevale Diamante 2023”, l’iniziativa organizzata dall’associazione dei “Ragazzi di Diamante” e che fino a martedì 21 si svolgerà nell’area del Lungomare “Vecchio” di Corso Vittorio Emanuele. “I Ragazzi di Diamante – dichiara il Sindaco, Ernesto Magorno – con il loro impegno e il loro entusiasmo hanno dato prova di amare profondamente la loro Città organizzando uniti un evento che lascerà sicuramente il segno”. Ieri pomeriggio, la presentazione nel Museo Dac che nelle scorse settimane si è trasformato in un vero e proprio laboratorio che ha visto l’incontro di diverse creatività di Diamante per l’organizzazione degli eventi e la realizzazione dei carri, maschere e delle altre installazioni che caratterizzeranno il Carnevale. Alcune maschere poi, giungono dal prestigioso Carnevale di Viareggio, con il quale i Ragazzi di Diamante hanno instaurato, con uno sguardo al futuro, una positiva collaborazione. A presentare l’evento ieri il Vicesindaco Pino Pascale, l’Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo, Francesca Amoroso; intervenuti per l’Amministrazione Comunale che patrocina e sostiene il Carnevale di Diamante.

Luigi Cavalcanti, Alessia Vaccaro sono intervenuti in rappresentanza della nutrita squadra dei “Ragazzi di Diamante”. Un’idea – com’è stato spiegato – che vuole riprendere una tradizione che a Diamante ha radici antiche e che si caratterizza con il richiamo alla tradizione rappresentata del Re Carnevale incontra un tema moderno come quello dell’ultima Famiglia Addams che imperversa sui social. Nei tre giorni diversi gli eventi che si susseguiranno a partire dalle ore 15.00: animazioni e intrattenimento per i bambini, artisti di strada, danza aerea, spettacoli pirotecnici e tanto altro ancora E ogni data sarà conclusa da un concerto musicale alle ore 19,00. Il “Carnevale Diamante 2023” vede il patrocinio della Pro Loco Diamante e Cirella, del Consorzio Operatori Turistici Diamante e Riviera dei Cedri, dell’emittente cittadina TeleDiamante. Non resta che venire a Diamante nei giorni 19, 20 e 21 febbraio per lasciarsi travolgere e coinvolgere dall’entusiasmo dei Ragazzi di Diamante e divertirsi con il “Carnevale Diamante 2023”.