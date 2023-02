Ikea apre in Calabria con uno spazio “Plan&Order Point”

7 Febbraio 2023 18:35

“Ikea Italia annuncia di aver chiuso l’accordo per l’apertura di uno spazio all’interno del Centro Commerciale Metropolis di Rende“. Lo riferisce una nota dell’azienda. “Si tratta di un format innovativo – è detto nella nota – con cui Ikea vuole essere sempre più accessibile e vicina anche a chi abita lontano dai punti vendita tradizionali, offrendo un’esperienza su misura che risponda alle specifiche esigenze di ciascuno”. “Per la sua prima volta in Calabria – riporta la nota – Ikea svilupperà un Plan&Order Point per accogliere i visitatori calabresi in un punto, di circa 60mq, dedicato alla pianificazione dei diversi spazi della casa, dalla cucina al living alle camere da letto e che fungerà da supporto all’acquisto online dell’intero range Ikea. Un modo per avvicinare i prodotti e i servizi Ikea ai clienti, dando loro la possibilità di trovare ispirazione per la propria casa, senza dover viaggiare troppo. L’inaugurazione, che avverrà nei prossimi mesi, rappresenta un’ulteriore conferma della strategia omnicanale di Ikea capace di integrare punti vendita fisici con lo sviluppo del digitale, permettendo così ai clienti di scegliere dove e come interagire con il brand e i suoi prodotti”.