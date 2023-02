Al programma ‘I Soliti Ignoti’ un imprenditore di Palmi

3 Febbraio 2023 21:25

Questa sera al programma “I soliti ignoti” l’ignoto numero 8 si chiama Marco, ha 32 anni ed è di Palmi. Il giovane, che non è il figlio del parente misterioso, è un imprenditore. A Palmi, infatti, come ha raccontato lui stesso, ha un’azienda che, con apposite macchine industriali e inchiostro alimentare, personalizza qualunque tipo di biscotto. I concorrenti hanno indovinato subito il suo mestiere, aggiungendo alla somma guadagnata altri tremila euro. I concorrenti potevano vincere fino a 50 mila euro, data la somma accumulata, ma purtroppo non hanno indovinato chi fosse la figlia del parente misterioso.