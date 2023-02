I progetti del Comune di Messina finanziato dal PON Metro plus 2021-2027

15 Febbraio 2023 11:29

Domani, giovedì 16 febbraio, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, il Sindaco Federico Basile e il suo Esecutivo illustreranno alla stampa la programmazione relativa ai 30 progetti che saranno realizzati con i fondi assegnati alla Città di Messina dal Programma Nazionale Metro plus e città Medie Sud, per un totale di 222 milioni di euro. Il Pon Metro Plus, pur sviluppandosi in continuità con quello 2014-2020, prevede nuovi interlocutori, le città Medie del Sud che verranno coinvolte nel ruolo di beneficiari per progetti di innovazione sociale finalizzati alla rigenerazione di aree fragili, caratterizzate da disagio socio-economico e abitativo.

Tenute salde alcune tematiche, dal digitale alla mobilità, l’efficientamento energetico e l’inclusione sociale, il nuovo Programma amplia la propria azione in ambiti di intervento innovativi correlati allo sviluppo urbano, quali azioni integrate di rigenerazione urbana; green; innovazione sociale; accesso all’occupazione; interventi di natura ambientale e di economia circolare; e promozione sviluppo sociale anche attraverso la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza.