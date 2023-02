I Pooh si riuniscono e tornano insieme dopo 7 anni: date e luoghi dei prossimi concerti

7 Febbraio 2023 16:27

Una bella notizia ha riacceso l’entusiasmo tra i nostalgici e appassionati della musica italiana. A 7 anni di distanza dall’ultimo concerto, infatti, i Pooh si riuniscono e tornano insieme. Il nuovo debutto sarà oggi, per la serata inaugurale del Festival di Sanremo. Lo storico gruppo si esibirà facendo un omaggio all’amico Stefano D’Orazio, scomparso nel 2020. Ma Sanremo non è l’unico luogo in cui i Pooh si esibiranno. E’ prevista, infatti, una data estiva, a Milano, il 6 luglio. E’ già partita la prevendita (oggi alle 16) per il concerto allo stadio San Siro di ‘Pooh – Amici per sempre’. I biglietti sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e punti di vendita e prevendite abituali.

Il ritorno sul palco dell’Ariston avviene dopo 32 anni. Nel 1990, lo storico gruppo vinse il Festival con “Uomini soli”. Questa sera i Pooh ripercorreranno parte del loro repertorio con i brani più belli. “Sono felice ed emozionato perché qui ci sono loro, li ho invitati alla prima puntata. I Pooh insieme. Accettate il mio invito?”, aveva detto Amadeus, il conduttore. Pronta la risposta del gruppo: “Accettiamo. Quel palco è veramente magico, nel ’90 vincemmo con ‘Uomini soli’, poi siamo tornati come ospiti, poi nel 2016 presentammo per la prima volta la reunion, è un ‘siissimo'”.