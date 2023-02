Guerra in Ucraina: lettera al sindaco di Kiev, tra i firmatari i presidenti dei consigli comunali di Reggio e Messina

24 Febbraio 2023 13:20

E’ trascorso un anno esatto dall’invasione dell’esercito russo in Ucraina. È la notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022, quando il presidente Putin ordina l’attacco per “un’operazione militare speciale” e per la “demilitarizzare e denazificare” dell’Ucraina. I Presidenti dei Consigli Comunali di numerosi comuni italiani, tra cui Enzo Marra di Reggio Calabria e Sebastiano Pegolizzi (è il vicario di Cateno De Luca)di Messina, hanno inviato una lettera al sindaco di Kiev.

“Il 24 febbraio 2023 sarà trascorso un anno dall’invasione russa in Ucraina; un anno di guerra, di violenze e devastazioni che non hanno risparmiato neanche i vostri bambini. Da subito la Nato, l’Unione europea, l’Italia si sono opposte politicamente all’aggressione e schierate a sostegno del vostro popolo oppresso. Oggi, in occasione di questo triste anniversario, vogliamo esprimerti la nostra solidarietà e la nostra vicinanza, e ti chiediamo di far arrivare questo messaggio e il nostro il pensiero a sostegno della coraggiosa battaglia del popolo ucraino alle colleghe e ai colleghi amministratori locali e rappresentanti dei municipi ucraini. Con l’auspicio che un negoziato rispettoso frutto del lavoro della diplomazia internazionale possa portare al più presto alla fine del conflitto, ti salutiamo calorosamente”.

Le Presidenti e i Presidenti dei Consigli Comunali di

Roma Capitale- Svetlana Celli

Milano -Elena Buscemi

Napoli -Vincenza Amato

Torino -Maria Grazia Grippo

Bari -Michelangelo Cavone

Palermo -Giulio Tantillo

Catania -Sebastiano Anastasi

Bologna -Maria Caterina Manca

Firenze -Luca Milani

Venezia -Ermelinda Damiano

Genova -Carmelo Cassibba

Messina -Sebastiano Pergolizzi

Reggio Calabria -Vincenzo Marra

Cagliari -Edoardo Tocco

Aosta -Luca Tonino

Ancona -Tommaso Sanna

Bolzano -Monica Franch

Campobasso -Antonio Guglielmi