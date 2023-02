Giuseppe Germanò nominato Commissario di Italexit per la provincia di Reggio Calabria

11 Febbraio 2023 12:02

Nei giorni scorsi è stato ratificato il nuovo assetto circa il coordinamento provinciale per la provincia di Reggio Calabria. L’Avv. Giuseppe Germanò è stato nominato Commissario per la provincia di Reggio Calabria, Omero Marrapodi responsabile organizzativo provinciale, Carmelo Iannelli tesoriere provinciale. Lo annuncia il Coordinatore Regionale, Massimo Cristiano, d’accordo con il Segretario Nazionale, Gianluigi Paragone.

“La nomina è avvenuta in seno all’assemblea provinciale alla presenza di tutti i coordinatori dei circoli per l’Italia con Paragone-Italexit: Reggio Calabria, Locri, Palmi, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Monastorace, Rosarno, Polistena. Giuseppe Germanò prende il posto di Enresto Marziale, che ha egregiamente ricoperto il ruolo di coordinatore provinciale sin dalla prima ora”, afferma il Coordinamento regionale per l’italia con Paragone Italexit.

“Lo stesso, che si è sempre contraddistinto per impegno, passione, competenza e determinazione, avrà un ruolo di primo piano nel coordinamento regionale: il giusto premio alla lealtà. L’obiettivo del coordinamento provinciale è quello di allargare la presenza del Partito, che i sondaggi attestano stabilmente sulla soglia del 2,5% dei consensi, con l’apertura di nuovi circoli e nuovi tesserati vista l’imminente campagna 2023. Immutati restano i nostri temi politici, sovranità monetaria e politica, no all’Europa delle banche e della finanza che impone austerità e tasse, che oggi ci impone di mangiare anche gli insetti, no alla guerra e all’invio di armi, verità sui danni collaterali da vaccino e sulla gestione del Covid, difesa del Made in Italy, sicurezza, lavoro e sostegno per le imprese che producono ricchezza, diritto alla sanità per tutti. A tutto il coordinamento provinciale, i sinceri auguri di buon lavoro”.