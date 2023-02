Calabria, Giuseppe De Gaio riceve il premio Sports Awards “Dirigente dell’Anno 2022”

18 Febbraio 2023 11:36

Il premio Sports Awards “Dirigente dell’Anno 2022” della Polisportiva Del Pollino Città di Castrovillari è stato assegnato a Giuseppe De Gaio nella cornice prestigiosa del Circolo Cittadino. Un altro grande attestato del lavoro svolto da De Gaio.

Il Commento del Presidente De Gaio: “sono emozionatissimo, felice ed onorato di aver ricevuto questa sera il ‘Premio Dirigente dell’anno 2022’. Ringrazio il Presidente Aurelio Erbino, tutto l’organigramma della Polisportiva e tutti quelli che hanno scelto il mio nome. Questo premio mi da un’ulteriore spinta ad impegnarmi per la mia comunità per il mio territorio e per la mia amatissima Calabria. Grazie di Cuore“.