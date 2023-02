Il Messina riprende il Giugliano (con brivido finale): da 2-0 a 2-2, prosegue la striscia positiva

1 Febbraio 2023 16:52

Un tempo a testa, quasi due gol per tempo, un 2-2 che tutto sommato ci può stare e forse accontenta tutti. Il Messina strappa un buonissimo pari in rimonta in Campania, a Giugliano, sul campo dell’ottava in classifica, e prosegue la striscia di risultati utili dall’arrivo di Raciti che si somma alle tre vittorie di fila e all’impresa contro il Catanzaro. Parte fortissimo la squadra di casa, che sblocca il match con Salvemini e poi raddoppia con Rondinella. L’episodio che svolta il Messina è il gol (l’ennesimo di queste ultime settimane) di Balde, che accorcia qualche minuto dopo il 2-0, a ridosso dell’intervallo, permettendo ai peloritani di approcciare bene la ripresa e di trovare il bel pari di Berto, con un tiro dal limite al termine di un’azione prolungata, ordinata e di prima.

Dopo la girandola dei cambi e occasioni da entrambe le parti, c’è il brivido finale praticamente nell’ultima azione utile, in pieno recupero. Corner del Giugliano, gol di Poziello, bravo a sfruttare il colpo di testa di un compagno. L’assistente, però, alza la bandierina: per lui è fuorigioco, anche se le immagini mostrano un Balde che sembrerebbe più indietro di tutti. Tante polemiche per i padroni di casa, alla fine l’arbitro estrae il giallo ed emette il triplice fischio. Così cambia la classifica.

RISULTATI SERIE C GIRONE C 25ª GIORNATA

MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO

ore 14:30

Giugliano-ACR Messina 2-2

Monterosi Tuscia-Pescara 0-0

Potenza-Avellino 2-4

ore 18:00

Catanzaro-Turris

ore 21:00

Fidelis Andria-Virtus Francavilla

Foggia-Taranto

Juve Stabia-Crotone

Latina-Viterbese

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO

ore 14:30

Gelbison-Audace Cerignola

ore 15:00

Monopoli-Picerno

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C