Gioiosa Jonica: riparte il servizio di Assistenza Turistica per tutti i visitatori

26 Febbraio 2023 14:29

A grande richiesta e dopo un fermo di qualche mese ,si ripropone a Gioiosa Jonica ogni domenica mattina in occasione del mercato domenicale Gioiosano il servizio di Assistenza Turistica per tutti i visitatori. “Come Pro Loco -dice il Presidente Mazzaferro Vincenzo- siamo pronti a svolgere il nostro principale compito, valorizzazione e promozione del territorio. Abbiamo formato un’equipe di Assistenti Turistici, grazie alla disponibilità di ben sei volontari del servizio civile; grazie a loro riusciamo a garantire ad ogni singolo visitatore, gruppo o scolaresca che sia le dovute informazioni su piazze, chiese, monumenti, edifici ad interesse storico, musei e quanto di bello e interessante c’è nel nostro paese. Abbiamo considerato come opportunità, quella di avere un mercato domenicale, quindi ben almeno quattro volte al mese una fiera che raccoglie visitatori da tutta la provincia, e quindi garantire a tutti i visitatori in maniera assolutamente gratuita la possibilità di poter effettuare una visita oltre che al mercato, lungo tutto il meraviglioso paese. Chiunque voglia prenotare la propria visita non deve fare altro che prenotarsi al numero whatsapp 377 3937931”.

“Gioiosa Jonica è considerata ormai da secoli città del commercio, dell’artigianato e del mercato Domenicale e noi della Pro Loco -conclude Mazzaferro -vogliamo contribuire a rendere l’offerta sempre più variegata e allettante, per far sì che i visitatori arrivino sempre più curiosi e numerosi2.