16 Febbraio 2023 11:18

L’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Severi” di Gioia Tauro, nella persona del Dirigente Prof. Fortunato Praticò con il supporto della Prof.ssa Domenica Velardo, Referente per l’insegnamento di Educazione Civica, e con la collaborazione del Prof. Carmine Pisano, docente di Chimica, ha organizzato un ciclo di incontri di Costituzione e Cittadinanza attiva, anche in considerazione dei 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Il primo incontro si svolgerà in data 24/02/2023, alle ore 10:00 presso l’Auditorium “Nicholas Green” dell’IIS Severi. Interverranno la dottoressa Marisa Manzini, Sostituto Procuratore presso la Procura Generale di Catanzaro, autrice del libro “FAI SILENZIO CA PARLASTI ASSAI – il potere delle parole contro la ‘ndrangheta”, Giancarlo Costabile, docente di pedagogia dell’Antimafia presso l’Unical e Don Pino Demasi, referente “Libera” per la piana di Gioia Tauro. I relatori incontreranno gli alunni delle classi quarte che si confronteranno in un dibattito aperto e presenteranno un monologo dal titolo “La settima vittima – storia di Rita Atria”, realizzato da loro stessi.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere nelle nuove generazioni la cultura della legalità e di creare cittadini responsabili e consapevoli delle proprie azioni, capaci di riconoscere e lottare contro i fenomeni mafiosi in generale. L’organizzazione del ciclo di eventi di Educazione Civica è frutto della collaborazione attiva tra l’IIS Severi e il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria.