Gioia Tauro: 33enne arrestato per possesso di droga

22 Febbraio 2023 14:29

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Gruppo di Gioia Tauro, nell’ambito di attività di contrasto al fenomeno purtroppo diffuso del traffico illecito di droga nel territorio della piana di Gioia Tauro, hanno arrestato in flagranza un 33enne di Rosarno, titolare di un negozio di animali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di munizionamento da caccia.

In particolare, i militari dell’Arma nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno rinvenuto all’interno del bagagliaio dell’autovettura del 33enne una cartuccia da caccia e a seguito della perquisizione veicolare, hanno inoltre scoperto, occultato nel condotto di areazione, un involucro di considerevoli dimensioni contenente cocaina sottovuoto.

Dalla successiva perquisizione estesa all’abitazione e al negozio di animali del giovane, gli operanti hanno ulteriormente scovato, nascosta tra le gabbiette degli animali in esposizione, oltre 3,5 kg di marijuana e ulteriore cocaina. Trattandosi di provvedimento in fase di indagini preliminari rimangono salve le successive valutazioni in sede processuale.