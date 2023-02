Messina, giardino di Montalto: si va verso la gestione condivisa del parco

13 Febbraio 2023 17:33

Dopo tre anni, il Giardino di Montalto torna nuovamente tra gli scranni dell’aula consiliare di Palazzo Zanca, con una sessione della I^ Commissione per approfondire le questioni relative a titolarità e riapertura al pubblico dello spazio verde, negato alla libera fruizione dal 31 ottobre 2018. Invitata alla seduta, oltre ai rappresentanti del IV Quartiere e gli Assessori al ramo, anche una delegazione di Puli-AMO Messina, pronta a testimoniare la propria esperienza all’interno dell’area, portando così in aula le istanze della collettività.

Dal confronto tra Consiglieri ed Assessori è emerso come sia ancora in corso l’istruttoria per l’analisi sulla titolarità dell’area, attualmente di difficile interpretazione. Volendo evitare un contenzioso che allungherebbe i tempi di riapertura del Giardino, l’Amministrazione Comunale e gli esponenti della Curia stanno tentando di risolvere bonariamente l’annosa vicenda con un protocollo d’intesa che regolamenti diritti e responsabilità per la gestione condivisa del parco, al fine di garantirne la manutenzione periodica e la libera fruizione alla collettività.

Esprimendo soddisfazione per la riapertura del dibattito politico sulla vicenda, Puli-AMO Messina esprime perplessità sull’incertezza dei tempi di riapertura e sulle modalità di “co-gestione” dello spazio, che potrebbero non garantire standard di decoro e fruizione che un’area di tale pregio richiederebbe. Questo, anche in considerazione delle odierne condizioni di degrado in cui versa l’area attualmente in custodia alla Parrocchia di Montalto, quest’ultima con mezzi evidentemente sottodimensionati per rispondere alla mole di lavoro che un parco di circa 3000mq richiede. L’Associazione lancia pertanto un nuovo appello alle Istituzioni civili e religiose, nella speranza che questa ritrovata unione di intenti possa portare alla riapertura del Giardino di Montalto entro il 31 ottobre 2023, giorno in cui ricorrerebbero i cinque anni effettivi di chiusura al pubblico del parco. Una triste ricorrenza che la città, i cittadini e i fedeli non meritano di “festeggiare”.