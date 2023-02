Gianni Morandi, il concerto in Calabria e quella volta che se l’è fatta sotto: “pantaloni di un colore terribile”

9 Febbraio 2023 11:13

In un modo o nell’altro, la Calabria è sempre di mezzo. Anche a Sanremo, indirettamente, viene citata la Regione punta dello stivale. Succede nel corso di un siparietto tra Francesca Fagnani e Gianni Morandi. La co-conduttrice di ieri intervista il cantante inscenando uno spaccato di “Belve”, programma di cui è presentatrice e in cui pone ai propri ospiti domande scottanti. Quella posta a Morandi riguarda appunto una disavventura in Calabria del 1983: “di solito – anticipa la Fagnani prima della domanda – Morandi non mangia prima dei concerti. Una volta però a Falerna, in Calabria, fa uno strappo alla regola e ci va giù col pesce e col vino. Si ricorda cosa successe quando cantò ‘Fatti mandare dalla mamma’?”.

E qui già partono le risate: “devo raccontare proprio tutto?”, chiede Morandi. E poi spiega: “mi stavo muovendo un po’, a un certo punto sento che non riesco a trattenermi, una cosa imbarazzante. Ero sul campo, mi esibivo in un campo sportivo, vicino al mare, c’era una recinzione e io avevo un dolore…”, le parole del cantante tra le risate della stessa Fagnani, di Amadeus e del pubblico. “Ero tutto vestito di bianco, con una camicetta azzurra. A un certo momento – continua – ho mandato avanti l’orchestra, sono sparito dal palco, ho saltato la rete, sono caduto di là, ma mentre saltavo la rete…per aria!”. Morandi se l’era fatta sotto: “il problema è stato rientrare sul palco con tutti i pantaloni di un colore terribile. E mi sono fatto prestare i pantaloni dal batterista, che ha suonato in mutande“, ha concluso