Il Leo club Reggio Calabria Host stringe un gemellaggio con il Leo club Hong Kong Host

13 Febbraio 2023 17:03

Creare e promuovere spirito di comprensione e di intesa fra i popoli del mondo, promuovere i principi di buona cittadinanza, unire i club con vincoli di amicizia fratellanza e comprensione reciproca. Questi sono alcuni dei passi delle finalità dei Lions e Leo club internazionali, ed è su questa comunione di intenti che giorno 4 febbraio il Leo club Reggio Calabria Host, alla presenza del Lions club Reggio Calabria Host, si è unito in gemellaggio col Leo club Hong Kong Host.

“È un’attività – chiarisce il presidente Leo Rocco Bellantoni – che prosegue il percorso iniziato dal passato presidente Andrea Manti, che ha magistralmente tracciato la via portando a compimento un gemellaggio con un club tedesco della Baviera, attività queste nate con la volontà di crescere culturalmente, facendo conoscere la nostra città e le sue inestimabili bellezze”.

“L’attività nasce sulle basi di un rapporto stretto a livello distrettuale lo scorso anno”, come precisa il past governatore del sud Italia Leo, Paolo Battaglia. “Lo scopo è quello di perseguire un obiettivo focale dei club Leo e Lions di Reggio Calabria host, cioè far conoscere e promuovere la nostra Reggio”. “Abbiamo imparato tantissimo da una cultura così lontana come quella di Hong Kong. Ma la vera soddisfazione è stata vedere la curiosità degli amici cantonesi verso le bellezze del nostro territorio. Grazie al lavoro della socia Roberta Iaria, che ha condotto i lavori, abbaino spiegato alcune “pillole” di lingua italiana, unite ad una presentazione delle bellezze di Reggio Calabria e di Motta San Giovanni, navigando tra la storia, sport ed imprenditoria della nostra città. Il prossimo obiettivo – conclude il past Presidente Battaglia – sarà quello di estendere ancora le nostre relazioni internazionali tramite i Leo e Lions e continuare a credere in una città che può dare ancora tanto. Un grazie sentito va alla socia Roberta Iaria per aver condotto magistralmente l’evento”.

Dare un mezzo ai giovani per esprimere le proprie potenzialità, e crescere fianco a fianco con loro. Sono questi gli obiettivi da sempre prefissati dal presidente di zona 27 Lions avv. Giuseppe Strangio, già presidente del Lions club Reggio Calabria Host per due anni sociali consecutivi. “Mi fa piacere constatare – ricorda il presidente di Zona Strangio – che, nonostante siano passati parecchi mesi, non si è ancora spenta l’eco del grande successo raggiunto dalla nostra città che ha avuto l’onore di ospitare lo scorso Congresso Distrettuale dei Lions nella splendida cornice del Teatro Cilea. Vedere, oggi, che i giovani Leo hanno focalizzato come obiettivo quello di seguire questa linea di azione che è tesa a promuovere al meglio la città, deve rendere noi Lions e tutti i reggini orgogliosi di questo gruppo di giovani professionisti e ci deve spingere a supportarli al meglio nel loro importante progetto”.