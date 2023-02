Gelbison-Messina, i convocati: 23 i calciatori scelti da mister Raciti

11 Febbraio 2023 19:53

In occasione della ottava giornata di ritorno del campionato di serie C, sono 23 i calciatori convocati per la gara che vedrà il Messina affrontare la Gelbison allo stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli con inizio alle 14.30. Di seguito la lista completa dei convocati con i numeri di maglia:

PORTIERI: 30. Ermanno Fumagalli; 22. Michal Lewandowski;

DIFENSORI: 3. Helder Baldè; 5. Gabriele Berto; 15. Manuel Ferrini; 18. Michele Ferrara; 23. Daniele Trasciani; 16. Christian Celesia; 27. Leandro Versienti; 26. Giuseppe Salvo.

CENTROCAMPISTI: 28. Marco Fiorani; 6. Lamine Fofana; 14. Amara Konate; 69. Oliver Kragl; 4. Roberto Marino; 99. Pasqualino Ortisi.

ATTACCANTI: 10. Ibourahima Balde; 11. Davis Curiale; 7. Paolo Grillo; 90. Antonino Ragusa; 8. Carmine Iannone; 31. Leonardo Perez; 9. Diego Zuppel.