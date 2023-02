Gambarie, altro weekend sulla neve: potenziati tutti i servizi | INFO e DETTAGLI

18 Febbraio 2023 11:01

La bella giornata soleggiata prevista per la giornata di domenica renderà ancora piu’ bella e divertente la montagna di Gambarie e lo sci con la neve ancora presente in abbondanza infatti i turisti potranno continuare ad apprezzare tanto la natura quanto i servizi che la stagione invernale regala nella nostra bellissima località turistica.

Ed è per questo che per domenica 19 Febbraio, tutti gli impianti sciistici (piste Telese, Nino Martino, Azzurra, Sciovia Mareneve e Campo Scuola) saranno aperti e funzionanti per una ulteriore mezz’ora aggiuntiva (8.30/16.00) segno di ulteriore attenzione e vicinanza ai turisti dell’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte e sono potenziati anche i servizi navetta con 6 minibus da piazza Mangeruca verso gli impianti due dei quali dedicati agli sciatori che parcheggeranno al Rumia a bordo dei quali ci sarà il personale dell’Asproservice per la vendita in loco degli sky pass ed ancora ci saranno i bus della neve Atam a Reggio Calabria ed il servizio navetta per coloro i quali parcheggieranno a Cucullaro tutto ciò al fine di limitare il traffico veicolare al centro di Gambarie ed ancora ci sarà il regalo del graditissimo sky pass giornaliero da parte di Caronte & Tourist per i turisti domenicali provenienti dalla Sicilia.

Inoltre per garantire una migliore fruibilità dei servizi, vista la grande affluenza stimata anche per questo fine settimana, i biglietti per le piste da sci, oltre che presso la biglietteria in piazza Mangeruca, potranno essere acquistati nei punti vendita convenzionati nella citta’ di Reggio Calabria (consultabili anche sulle pagine ufficiali di Gambarie Info Point), pertanto si consiglia agli appassionati sciatori già attrezzati con sci, di parcheggiare direttamente nelle aree di sosta adibite all’interno del Centro Servizi Rumia e nello spiazzale antistante.

Non da meno sono stati potenziati i servizi rivolti alla salute ed alla sicurezza di tutti i visitatori, ragion per cui, il sindaco di Santo Stefano, Francesco Malara ha previsto una specifica suddivisione delle aree destinate ai possessori di slittini ed agli sciatori provvedendo ad installare una nuova apposita cartellonistica e sua Eccellenza Prefetto Massimo Mariani ha gentilmente contribuito a definire i presidi delle forze dell’ordine sulle piste da sci (Carabinieri e Guardia di Finanza) oltre che per garantire la regolare viabilità (garantita magistralmente dall’Anas) con i Volontari della Protezione Civile; mentre per quelli sanitari la Direzione generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale con la guida della Dottoressa Lucia Di Furia garantirà la presenza di due medici presso i locali della guardia medica collocati accanto la biglietteria in piazza Mangeruca.

Tutto procede secondo gli alti obiettivi prefissati e la bella località turistica di Gambarie si colloca sempre più al Centro del Mediterraneo, nel pieno della sua stagione, non solo continua, ma si impegna sempre di piu a migliorare e quindi a regalare ricchi momenti di divertimento e relax alle migliaia di persone giovani, sportivi e famiglie che la visitano e la amano ed infatti dopo questo ulteriore miglioramento sinergetico organizzativo che il Sindaco Francesco Malara ha dichiarato: “Il loro divertimento è la nostra soddisfazione, migliorare è il nostro obiettivo”.