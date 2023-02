Gambarie, si conclude momentaneamente la stagione sciistica per la scarsa quantità di neve ma in programma tanti appuntamenti

25 Febbraio 2023 10:20

La stagione sciistica di Gambarie è, si spera momentaneamente, conclusa. A seguito delle verifiche da parte di chi di competenza, infatti, giunge la comunicazione che la neve, per via dell’innalzamento delle temperature nelle ultime settimane, non è sufficiente per consentire agli appassionati di sciare. Nell’attesa di nuove e abbondanti nevicate però l’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte, coordinata dal sindaco Malara, non lascia scontenti coloro che avevano programmato a Gambarie l’ultimo weekend di febbraio e comunica le ultime novità della settimana.

Sabato 25 e Domenica 26 sarà infatti attiva la sciovia Mareneve dalle ore 9:00 alle ore 16:00; Ma non è tutto, nella stessa giornata di Domenica sarà attiva la seggiovia Telese, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, esclusivamente per i pedoni, gli escursionisti, i ciaspolatori, gli amanti della montagna ed, in generale, per tutti coloro che trascorreranno la giornata nel cuore dell’Aspromonte, immersi nella natura e proiettati verso un panorama da sogno. Dunque, la neve si fa ancora un po’ attendere ma Gambarie non si fa trovare impreparata e regala, ancora una volta, occasioni per godere del relax psicofisico e per coccolare il palato con la cucina aspromontana.