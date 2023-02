Gallico Catona, “arbitro aggredito e in ospedale”: arrivano penalizzazione e squalifica del campo

2 Febbraio 2023 22:29

Stangata Gallico Catona. La squadra reggina di Eccellenza ha ricevuto la mano pesantissima dal Giudice Sportivo dopo quanto accaduto nel post gara di domenica contro la Paolana (per la cronaca, match terminato 2-2). Secondo quanto si legge nel comunicato del Cr Calabria, infatti, l’arbitro e gli assistenti sarebbero stati aggrediti da “due persone non identificate, riconducibili alla società in quanto indossavano il giubbotto della stessa”. E così, per il club della zona nord di Reggio, ammenda di 800 euro, squalifica del campo nella prossima gara, da giocarsi a porte chiuse, e 2 punti di penalizzazione in classifica. Quest’ultima, soprattutto, è una mazzata per una squadra che già non ha una graduatoria tranquillissima. Rimane quart’ultima ma si allontana a -4 dalla quint’ultima, proprio la Paolana. Di seguito il comunicato integrale del Cr Calabria.