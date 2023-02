Il reggino Gabriel Maria Giunta si aggiudica il Premio “Storie d’Alternanza V Edizione”

1 Febbraio 2023 15:21

L’ex studente del liceo artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria Gabriel Maria Giunta si è aggiudicato il primo posto, a livello territoriale, del prestigioso Premio “Storie d’Alternanza V Edizione” – anno 2022 per la categoria Licei – Percorsi PCTO, con un video racconto del progetto d’alternanza dal titolo “Dalla Dimensione Bidimensionale alla Dimensione Tridimensionale”.

Il concorso è un’iniziativa di Unicamere e delle Camere di Commercio Italiane in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Il percorso elaborato e avviato dalla Prof.ssa Filomena M. Teresa Oliva, tutor interno designato per gli a.s. 2019/20 e 2020/21 e ultimato dalla prof.ssa Loredana Scopazzo nell’a.s. 2021/22 per la classe IV D Indirizzo Arti Figurative SCULTURA e attraverso una convenzione specifica siglata tra il Liceo Artistico Preti-Frangipane e l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

I tutor esterni sono stati il Prof. Filippo Maria Malice titolare della Cattedra di Scultura, il prof. Andrea Leuzzo titolare del Corso di Tecniche di Fonderia, affiancati dai prof. Francesco Mazzotta docente del Corso di Tecniche del Marmo, prof. Luigi Cittarella docente del Corso di Tecniche di Formatura, Prof.ssa Angela Ciancia docente del Corso di Restauro, prof. Enzo Cimino del Corso di Sound Design, prof.ssa Carmen Cardillo docente del Corso di Fotografia e dagli scultori Nadia Riotto, Giuseppe Lo Coco, Antonino Denami e Antonio Viglianti.

“Lo scopo del progetto, contribuire e arricchire la formazione specifica dell’Indirizzo Arti Figurative Scultura, attuando una forte integrazione ed equivalenza tra percorso scolastico ed attività lavorativa che ha permesso di offrire una serie di esperienze atte a far conoscere ed esperire processi lavorativi nel settore della modellazione e delle tecniche per la scultura con l’utilizzo di nuove tecnologie e di nuovi materiali. – si legge nel comunicato dell’Istituto – E’ doveroso soffermarsi sull’aspetto forse più rilevante del percorso effettuato lo scorso anno. Gli studenti, dopo due anni di diminuzione rilevante delle attività laboratoriali a causa delle restrizioni anti Covid 19, hanno potuto recuperare tutte quelle attività correlate all’esperienze laboratoriali individuali e collettive recuperando sicuramente in modo più veloce ed efficace tutte quelle capacità proprie della disciplina laboratoriale con una importante influenza positiva nello studio curriculare specifico dell’Indirizzo di studio.

Il nostro ex studente Gabriel Maria Giunta ha dimostrato durante tutto il percorso di Studi presso il Liceo di essere un’eccellenza nelle discipline d’indirizzo. Durante il periodo di restrizioni e isolamento dovute al Covid, Giunta ha iniziato ad utilizzare i social per promuovere la propria creatività tanto che oggi è molto seguito su tutto il territorio nazionale e inizia ad esserlo anche in territorio internazionale: oggi questo giovane artista rappresenta un buon esempio di come i Social, se usati in modo corretto, sono un ottima piattaforma di promozione accessibile a tutti, un esempio per tutti quei ragazzi che spinti da passione e impegno trovano nelle arti una finestra dove potersi esprimere liberamente sè stessi e la propria creatività creando condizioni per cui queste possano essere apprezzate ad ampio raggio“.