Franco Cicero è il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Taormina Arte Sicilia

2 Febbraio 2023 20:00

Il giornalista e critico cinematografico, Franco Cicero, è stato nominato dal sindaco di Taormina, Mario Bolognari, nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Taormina Arte Sicilia. Nell’atto di designazione del primo cittadino taorminese, inviato all’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo si legge quanto segue: “Nelle more della nomina del Consiglio di amministrazione previsto dallo Statuto della Fondazione, come indicato dal Commissario dimissionario, esiste un organo statutariamente previsto. Entro il prossimo 10 febbraio si dovrà procedere alla nomina del consiglio d’amministrazione. In base alle norme dello Statuto, trasmetto il nominativo di Franco Cicero, esperto in ambito cinematografico, per la nomina in seno al Cda”.

Inoltre, Mario Bolognari, in una seconda nota inviata allo stesso Assessorato, specifica che la presidenza e la legale rappresentanza della Fondazione Taormina Arte Sicilia spettano a lui e non al Commissario straordinario, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 2 e 9 dello Statuto. Con questi due atti, il sindaco Bolognari chiede una accelerazione nelle designazioni della Fondazione da parte della Regione Siciliana e, al contempo, una piena collaborazione per evitare il compimento di atti che potrebbero rivelarsi illegittimi.