Dai cori a Oshadogan alla contestazione (con Inzaghi sotto la Curva): la FOTOGALLERY di Reggina-Pisa

11 Febbraio 2023 18:36

Un altro pomeriggio amaro per la Reggina, che cade di nuovo al Granillo. Passa il Pisa per 0-2 con le reti di Gargiulo e Gliozzi. Pomeriggio dai due volti per i tifosi: prima ritirano fuori lo storico coro dedicato a Oshadogan, grande ospite odierno, e poi contestano la squadra dopo la sconfitta chiamando mister Inzaghi e i senatori sotto la Curva. A corredo dell’articolo tutte le immagini nella FOTOGALLERY completa di StrettoWeb a cura di Salvatore Dato.