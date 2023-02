La Fortitudo 1903 vola nella capitale: gli atleti reggini ai campionati italiani di Lotta 2023

10 Febbraio 2023 11:48

Si svolgerà sabato 11 febbraio p.v. presso il PalaPellicone di Ostia Lido il campionato italiano di Lotta Stile Libero Under 20. La Fortitudo 1903 con il Tecnico Gabriele Mallamace e tre Atleti reggini sarà presente nelle categorie di peso 57 kg con Gabriele Nicoletti, nella categoria 65 kg. con Pasquale Corsaro e nella categoria 70 kg. con Enrico Libri. Alla gara sono iscritti 166 atleti provenienti dalle società di tutta Italia affiliate alla FIJLKAM, 103 maschi e 63 femmine. La Lotta è uno sport olimpico praticato nelle specialità Lotta Femminile, Lotta Libera e Lotta Greco-Romana ed in questa gara sicuramente saranno presenti giovani talenti che potrebbero ambire, vincendo questa competizione, ad essere individuati per partecipare alle gare di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi del 2024.

Il Presidente della Fortitudo 1903, Prof. Riccardo Partinico, ha invitato proprio nel mese di febbraio gli Alunni della scuola “Alvaro/Scopelliti” diretta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Adriana Labate ad iscriversi per frequentare le lezioni di Lotta presso il vicino Impianto sportivo “Matteo Pellicone” per contribuire con le famiglie e l’istituzione scolastica all’educazione, all’istruzione ed alla formazione di una fascia d’età che necessita di importanti interventi educativi, quali: migliorare l’autostima, abbassare la soglia dell’aggressività, migliorare la postura, migliorare la forza muscolare, favorire la socializzazione, seguire uno stile di vita corretto ed altre qualità che si possono migliorare praticando questa disciplina sportiva.