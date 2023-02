C’è il gruppo Caffo tra le 100 eccellenze italiane secondo la nota rivista Forbes. “Un riconoscimento che sottolinea il valore del nostro impegno e del nostro lavoro che ci fa essere bandiera del migliore made in Italy”, sottolinea Nuccio Caffo, amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915.

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, si congratula: “un plauso a questa eccellenza calabrese che ci rende orgogliosi, non solo per la provenienza, ma anche per la qualità. Infatti i prodotti Caffo sono 100% “made in Italy”, con l’utilizzo di gran parte delle materie prime a chilometro zero. Un vero e proprio orgoglio calabrese”.