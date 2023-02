Fini: “Scopelliti innamorato della politica, era ben voluto e chi lo ha votato lo riteneva capace”

9 Febbraio 2023 13:50

“Perché ho accettato di scrivere la Prefazione? Perché a Peppe voglio bene, ho avuto modo di conoscerlo ormai tanti anni fa, era poco più che ragazzo. Con lui e altri amici reggini vissi una delle mie esperienze più divertenti della mia lunga storia politica quando, su loro richiesta, accettai di candidarmi al Consiglio Comunale di Reggio Calabria e trascorsi una decina di giorni da reggino”. Così Gianfranco Fini nel corso della presentazione a Roma del libro “Io sono libero” di Giuseppe Scopelliti. I due sono grandi amici e l’ex leader di Alleanza Nazionale ha scritto la Prefazione del libro.

Parlando proprio a fianco dell’ex Sindaco e Governatore, Fini ha spiegato perché ritiene Scopelliti un grande politico e qual è la differenza tra voler fare politica e avere la passione per la politica: “Peppe ha diretto il Fronte della Gioventù, incarico che mi è nel cuore. Poi l’ho apprezzato quando a furor di popolo è stato eletto in Consiglio Comunale e poi alla guida della Regione. Era non solo votato ma ben voluto in una Regione, mi dispiace dirlo e me ne scuso se qualcuno si offende, in cui i voti si possono acquisire non soltanto per meriti ma anche per altri meno nobili motivi. Chi ha votato Scopelliti lo considerava un uomo del popolo, perché lo riteneva capace, lo riteneva un uomo innamorato della politica”.

E qui la differenza, dove non manca qualche frecciata: “se la politica la intendi soltanto come ‘voglio essere eletto’ o come ‘voglio essere Assessore’, allora rappresenta unicamente chi sta dentro i palazzi, quella famosa casta che qualcuno voleva distruggere ma che appena hanno visto i divani si sono seduti e sono stati comodissimi anch’essi. Ma se la politica è un impegno, una passione, un dovere verso la comunità di cui si fa parte, è chiaro che è come una sorta di virus che prendi da bambino e che ti accompagna poi per tutta la vita. Chi ha conosciuto Peppe sa perfettamente che per lui la politica era impegno civile, passione“, ha aggiunto.