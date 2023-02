Voleva tornare con l’ex. E così ha finto gravidanza e parto

16 Febbraio 2023 15:38

E’ arrivata addirittura a fingere gravidanza e parto pur di tornare con il suo ex. La storia è avvenuta a Roma, protagonista è una 30enne. La donna è a processo per stalking in quanto, oltre alle finzioni di cui sopra, ha tempestato l’ex di chiamate e sms, simulando anche malori per attirare le attenzioni dell’uomo, “inducendolo ad allontanarsi dal posto di lavoro per accorrere in suo soccorso”. L’uomo, per questo, aveva anche cambiato residenza.

Una situazione che ha generato nella vittima “un grave e perdurante stato d’ansia – scriveva il pm nel 415bis, come riporta Adnkronos – e di fondato timore per la propria incolumità tale da indurlo a modificare le proprie abitudini di vita, diradando anche le uscite e prendendo precauzioni per evitare incontri indesiderati con la donna”.