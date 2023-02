Filiere della frutta tropicale e subtropicale, dal Psr investimenti per circa 16 milioni

21 Febbraio 2023 12:30

Poco meno di 16 milioni euro dal Psr per le filiere della frutta tropicale e subtropicale e dei piccoli frutti. Le risorse arrivano con la pubblicazione, sul portale istituzionale www.calabriapsr.it, della graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico concernente la misura 4 e, nello specifico, gli interventi 4.1.1. “Investimenti nelle aziende agricole” e 4.1.3. “Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole”, entrambi finalizzati a promuovere (il primo con una dotazione finanziaria di poco più di 15 milioni, il secondo con circa mezzo milione di euro) interventi di nuovi impianti e reimpianti arborei nel settore della frutta tropicale, sub tropicale e piccoli frutti, nonché azioni di efficientamento dei sistemi di irrigazione, in riferimento all’annualità 2021.

“La frutta tropicale e sub tropicale, alla luce degli effetti dei cambiamenti climatici – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – per un territorio come il nostro rappresenta un segmento dalle molteplici potenzialità. Per questo, d’intesa con il Presidente Occhiuto, sosterremo concretamente e con stanziamenti considerevoli una filiera che, fino a poco tempo fa, era considerata di nicchia: abbiamo deciso di puntare sulla valorizzazione del settore, con l’intento di accrescere l’offerta, la produttività e la competitività dell’agroalimentare regionale, prestando la dovuta attenzione al necessario efficientamento delle risorse idriche”. Nello specifico, il bando riguardava la frutta tropicale (come avocado, mango e papaia), quella sub tropicale (kiwi ed annona) e i piccoli frutti (tra i quali ribes, more, mirtilli, lamponi).

A tal proposito, il Dipartimento Agricoltura, al termine della fase istruttoria e di valutazione delle istanze pervenute, ha predisposto un’unica graduatoria (accordando, in caso di ex aequo, priorità alle donne in qualità di titolari/legali rappresentanti proponenti e, tra queste, a chi è risultata possedere la più giovane età anagrafica), dalla quale sono risultate essere ammissibili – nel complesso – 224 domande. Già a partire dai prossimi giorni il Dipartimento provvederà a notificare ai beneficiari le lettere di concessione o le eventuali richieste di integrazione, ove necessario. Sul sito www.calabriapsr.it è disponibile la graduatoria definitiva.