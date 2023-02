Ansia per i due fidanzatini scomparsi da Caroniti e Zungri: la svolta nelle ultime ore

23 Febbraio 2023 11:41

Ore d’ansia per la scomparsa di due fidanzatini dalla Calabria. Nella giornata di ieri, Sara, originaria di Caroniti, alle ore 7:00 aveva preso il bus per andare a scuola, ma in classe non è mai entrata. Soltanto all’ora del rientro, quando la madre non l’ha vista scendere dal pullman di ritorno, ha capito che c’era qualcosa che non andava. Non vedendola tornare nelle ore successive, i familiari hanno lanciato l’allarme sui social.

Con lei scomparso anche il fidanzato Nicola (originario di Zungri). Entrambi erano senza telefono. “L’unica cosa certa – aveva scritto la sorella della ragazza sui social – è che sono stati avvistati alla stazione di Lamezia Terme Centrale alle ore 10:40 e il controllore, essendo minorenni (da come dicono), li ha rimandati indietro e sono scesi a Briatico, nel pomeriggio; e da lì non si sa più nulla“. Nelle ultime ore la svolta, fortunatamente positiva. I due ragazzi sono stati ritrovati a Roma, stanno bene e sono pronti a fare ritorno a casa.