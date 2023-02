Sanremo 2023, Fedez e Rosa Chemical finiscono in tribunale? Esposto in Procura per atti osceni in luogo pubblico

18 Febbraio 2023 10:40

Rosa Chemical è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Sanremo 2023. Il controverso trapper ha fatto molto parlare di sè fra look fuori dagli schemi, un sex toy mostrato durante la serata dedicata alle cover e i tanti messaggi lanciati a favore della comunità LGBTQI+. Nella serata conclusiva il cantante piemontese ha coinvolto Fedez, seduto in prima fila, in una parte della sua performance.

Nelle fasi finali di “Made in Italy”, brano tormentone di Sanremo 2023, Rosa Chemical ha iniziato a twerkare su Fedez, per poi portarlo sul palco e baciarlo in diretta a fine esibizione. Un bacio che è costato a Fedez una litigata con Chiara Ferragni dietro le quinte. E non solo: quanto accaduto rischia di finire in tribunale! Pro Vita & Famiglia ha presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di Sanremo per “atti osceni in luogo pubblico“.

I due, si legge, hanno “mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva“. La nota congiunta firmata da Jacopo Coghe portavoce di Pro Vita & Famiglia, Carlo Giovanardi, ex ministro con delega alla Famiglia, e l’avvocato Valerio Cianciulli sottolinea che si tratta di “un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”. L’esposto è arrivato sulla scia di una petizione popolare della Onlus che ha raccolto oltre 37mila firme.