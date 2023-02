Favoriti Sanremo 2023, le quote: 3 big davanti a tutti, un giovane può far saltare il banco

7 Febbraio 2023 13:07

Questa sera inizia Sanremo 2023 e la domanda è una sola: chi vincerà il Festival? Come abbiamo visto per il fenomeno FantaSanremo, lo spettacolo dell’Ariston coinvolge i telespettatori e gli appassionati su più livelli, in particolar modo dal punto di vista dei pronostici. Sono in tanti a scommettere sul favorito dell’edizione 2023 e secondo i bookmaker sono 3 i nomi che si giocheranno la vittoria finale.

Sisal dà Marco Mengoni come grande favorito, quotato 3 volte la posta. Seguono Ultimo a 3.5 e Giorgia a 4.5. Mengoni ha già vinto con “L’Essenziale” nel 2013, mentre Giorgia nel 1995 con “Come saprei”. Solo un secondo posto per Ultimo che ha vinto invece fra i giovani.

Per quanto riguarda i principali outsider troviamo Lazza quotato 9 volte la posta: il giovane rapper si presenta all’Ariston sull’onda del successo dell’album “Sirio”, il più venduto del 2022. Penna tagliente, diplomato in conservatorio, flow inimitabile, Lazza rischia di far saltare il banco con “Cenere”, un pezzo che potrebbe far presa anche sul pubblico generalista “sanremese”. Occhio anche a Elodie: sensualità, carattere e una canzone che promette di essere “spigolosa” potrebbero far saltare il banco.

Niente male il rapporto possibilità di vittoria/quotazione di Madame (16) e Tananai (20), mentre Colapesce e Di Martino (25), Gianluca Grignani (33) e Coma_Cose (50) potrebbero essere le vere sorprese le cui quotazioni rischiano di precipitare dopo la prima performance. Avete 1 euro che vi pesa nel portafogli? I Cugini di Campagna valgono 150 volte la posta… e potreste vantarvi di aver predetto la loro vittoria con chiunque.

Le quotazioni del vincitore di Sanremo 2023