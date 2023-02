Vuole incontrare Chiara Ferragni e va in escandescenza: fan dell’influencer ricoverato in psichiatria

14 Febbraio 2023 11:50

Voleva incontrare Chiara Ferragni e ha provato ad entrare Villa Dendi, a Cipressa (Sanremo), dove ha soggiornato l’influencer nei giorni del Festival. Arrivato sul posto, però, non ha trovato la donna, che era andata via il giorno prima, e ha cominciato a urlare, dando in escandescenza. Un giovane fan della show girl, così, è stato ricoverato in psichiatria, dopo essere stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia. A riportarlo è “Prima la Riviera”. Dopo lo scatto d’ira del fan, sono stati avvertiti carabinieri e personale sanitario, che hanno provato a riportarlo alla calma.