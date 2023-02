Falcomatà: “l’Autonomia Differenziata è una porcata”. E posta Calderoli col dito medio

7 Febbraio 2023 10:42

Anche il Sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha voluto dire la sua sull’Autonomia Differenziata, argomento di dibattito e scontro in queste settimane tra i partiti. “Il disegno di legge Calderoli è una porcata, tanto per usare un’espressione cara allo stesso ministro – ha esordito Falcomatà in un post su Facebook, accompagnato proprio dall’immagine di Calderoli con un dito medio alzato – È un provvedimento che disintegra il principio di solidarietà nazionale su materie fondamentali come la scuola, la sanità e la tutela dell’ambiente. Ma soprattutto propone un modello, una sorta di “secessione dei ricchi”, che punta a dare più forza alle aree più ricche del paese, affossando quelle che storicamente sono più indietro”.

“La nostra idea – prosegue – è esattamente il contrario: sostenere le regioni più in difficoltà per dare slancio all’intera economia nazionale. Nonostante l’approvazione in Consiglio dei Ministri, però, c’è ancora tempo per fermare questo obbrobrio giuridico e costituzionale. Le regioni del Sud esprimono in parlamento circa 70 senatori e 140 deputati. A prescindere dal colore politico di appartenenza, se vogliono rappresentare davvero i loro territori, adesso hanno in mano tutti gli strumenti per fermare questa follia che da battaglia identitaria della Lega oggi è diventata una priorità del governo Meloni. È una questione di dignità dalla quale non ci si può e non ci si deve sottrarre per il futuro del Mezzogiorno. Di fronte a queste battaglie non si ubbidisce a ordini di scuderia dei partiti ma si difendono e si rappresentano gli interessi dei cittadini tutti. Altrimenti – conclude – il gestaccio del Ministro Calderoli in questa foto sarà rivolto esclusivamente a chi vive, resiste e combatte al Sud e per il Sud”.