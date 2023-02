Facebook ha ripristinato la pagina di Trump

9 Febbraio 2023 19:21

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna ufficialmente su Facebook grazie al ripristino della vecchia pagina. Trump era stato bannato da Facebook nel Gennaio 2021 a seguito dell’assalto al Campidoglio.

In un post pubblicato sul blog di Meta, lo scorso 26 gennaio, si spiegava che la decisione è stata presa in quanto “il rischio per la sicurezza pubblica a cui aveva fatto riferimento nel 2021 si è sufficientemente ridotto”. Nella nota ufficiale, la società che controlla il social network ha anche affermato che “il pubblico deve essere in grado di ascoltare le opinioni dei politici così da poter scegliere in maniera più consapevole”.