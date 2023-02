Un ex Serie A rivela: “sono gay”. Svolta nel calcio: è la prima volta per un giocatore di tale livello

13 Febbraio 2023 16:00

“Anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizi. Senza violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi”. Firmato: Jakub Jankto. L’ex Ascoli, Sampdoria e Udinese, ora allo Sparta Praga, ha fatto coming out ed è il primo giocatore di tale livello a confessarsi. Non è però il primo calciatore, seppur nell’ultimo periodo siano aumentati coloro che decidono di uscire allo scoperto, a dimostrazione del fatto che anche in questo sport non è più tabù. Questa dichiarazione di Jankto può a tutti gli effetti rappresentare una svolta, considerando che a confessarsi è un giocatore di tale portata (ha anche tante presenza con la Nazionale della Repubblica Ceca) e che anche il messaggio avrà di conseguenza una portata maggiore in tutto l’ambiente.