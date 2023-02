Ex Reggina, il solito Corazza show: “Joker” fa un gol bellissimo e lancia Toscano a -1 dalla vetta | VIDEO

13 Febbraio 2023 13:09

Il solito Corazza show. Per chi lo conosce, e a Reggio Calabria lo conoscono, non è un caso. L’ex bomber della Reggina ha segnato ancora – è questa non è una notizia – ma soprattutto lo ha fatto brutto, ancora. Imola, minuto 28, palla in mezzo, campanile e… rovesciata. Così “Joker” manda avanti il Cesena (match terminato 2-4) e lancia Toscano a -1 dalla vetta occupata dalla Reggiana, che però ha una partita in meno. Simone Corazza si conferma grande bomber (15 reti finora, è il capocannoniere del girone), valore aggiunto e, in Serie C, giocatore sprecato. Sfortunata la sua carriera, per via di qualche infortunio di troppo in B, nel suo periodo migliore. Di seguito il video della rete.