“Reggio Calabria non si arrende”, Plastic Free organizza un nuovo evento di clean up a Catona | INFO

13 Febbraio 2023 16:19

“Reggio non si è arresa, non l’ha mai fatto, per questo vi aspettiamo il 26 febbraio a Catona per un nuovo appuntamento di Clean up“. Così le referenti Plastic Free Reggio Calabria, Serena Pensabene e Ludovica Monteleone, descrivono il loro attaccamento verso la città.

“Ci dispiace sia passato in questi giorni il messaggio che Reggio sia una città morta e senza speranza. Noi sappiamo che non è così, sappiamo che Reggio è piena di bella gente e abbiamo visto tanti esempi di cittadinanza attiva da parte delle centinaia di volontari che hanno aderito in questi anni alle nostre iniziative”.

Con questo messaggio di incoraggiamento le due referenti colgono l’occasione per invitare l’intera cittadinanza, specialmente coloro che non conoscono la realtà di Plastic Free a Reggio Calabria, a partecipare al prossimo evento in programma. Domenica 26 febbraio, alle 9.30, a Catona, si terrà infatti un nuovo evento targato Plastic Free, in collaborazione con Differenziamoci Differenziando e Teknoservice.

“Abbiamo pensato di realizzare un video che racchiude i momenti più importanti dell’Associazione blu in città. Lo abbiamo fatto per ringraziare di cuore tutti i volontari, col tempo diventati amici, che hanno deciso di sostenere con noi questa meravigliosa causa ma lo abbiamo fatto anche per ricordare e ricordarci il duro lavoro svolto finora. Grazie di cuore”.

Appuntamento dunque domenica 26 febbraio, ore 9.30, presso la spiaggia di Catona (affianco al lido Regent).

Iscrizione gratuita ed obbligatoria al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3277/26-feb-reggio-di-calabria

Si consiglia di portare con sé guanti da giardinaggio ed una borraccia con l’acqua, tutto il resto sarà fornito da Plastic Free e Teknoservice.