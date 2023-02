Reggio Calabria, al via gli eventi “Anassilaos” per la Giornata Internazionale della Donna | PROGRAMMA

27 Febbraio 2023 20:41

Con un incontro sul tema “Poesia italiana ‘al femminile’ dal XIII al XX secolo” che si terrà martedì 28 febbraio alle ore 17,00 presso lo Spazio Open l’Associazione Culturale Anassilaos, Sezione Donna “Emanuela Loi”, avvia il ciclo di manifestazioni e incontri promossi in occasione della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo) a cura del Comitato Donna che si compone dei responsabili dei Centro Studi di Anassilaos (Rosella Crinò, Francesca Neri, Pina De Felice, Daniela Scuncia, Antonella Postorino) e della lettrice Antonella Postorino.

Sarà la Prof.ssa Francesca Neri, Studiosa di Letteratura, con la Prof.ssa Pina De Felice, a trattare il tema della presenza femminile nella letteratura italiana a partire da Compiuta Donzella, la cui personalità è tuttora sfuggente al punto da far sospettare che non sia mai esistita fino alle poetesse del Cinquecento, figure talora tragiche e vittime di femminicidio come Isabella Morra, assassinata per questioni d’onore dai fratelli, nobili come Vittoria Colonna, amica di Michelangelo e vicina alle idee della Riforma o cortigiane (prostitute d’alto bordo come diremmo oggi) come Veronica Franco tra le più “honorate” poetesse e cortigiane veneziane o come la padovana Gaspara Stampa anch’essa cortigiana di alto livello fino alla poesia dell’Ottocento/Novecento dove incontriamo una poetessa come Contessa Clara assassinata dall’amante e altre la cui esistenza ed esperienza letteraria dovette far fronte al maschilismo dell’ambiente in cui vivevano.

Sempre nell’ambito della Giornata della Donna si colloca l’incontro, promosso congiuntamente da Anassilaos e Biblioteca De Nava, che si terrà giovedì 2 marzo alle ore 16,45 presso la Sala Giuffrè della Biblioteca. La Prof.ssa Annunziata Rositani, Docente di Storia del Vicino Oriente Antico presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina, ci condurrà agli albori della storia con una conversazione sul tema “La donna nella letteratura sapienziale dell’antica Mesopotamia”, un appassionante viaggio alla ricerca della presenza femminile nelle più antiche e remote civiltà. Gli incontri proseguiranno mercoledì 8 marzo alle ore 10,00 con l’inaugurazione, sempre presso la Villetta De Nava, di una mostra libraria e filatelica curata rispettivamente dalla Biblioteca De Nava e dal Circolo Filatelico di Anassilaos, con la partecipazione dell’I.C. Vitrioli Principe di Piemonte di Reggio Calabria, sul tema “Donne d’Italia” con l’esposizione del preziosissimo incunabolo “Epistole Divotissime de Sancta Catharina da Siena”.

Nel pomeriggio dell’8 marzo infine, alle ore 17,00, presso la Sala del Consiglio Comunale, si terrà la ormai consueta e tradizionale cerimonia e consegna del Premio Anassilaos Mimosa, giunto alla sua 28^, edizione e patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio, che offre uno spaccato ricco e variegato della presenza femminile in ogni ambito di attività sia culturale che artistico, giornalistico, professionale, scientifico, educativo. Le manifestazioni si concluderanno giovedì 9 marzo alle ore 16,45 presso la Sala Giuffrè della De Nava con la presentazione del volume “La schiena dritta/Il lungo cammino delle lavoratrici verso la parità di diritti e retribuzione” che Rosella Crinò, responsabile della Sezione Donna e Vicepresidente del Premio Anassilaos, ha dedicato alle lavoratrici del reggino e alla loro difficile lotta per conquistare migliori condizioni di vita.