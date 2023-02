Europa League, per la Juventus è ‘Tri Maria’: la Roma rimonta ed elimina il Salisburgo

23 Febbraio 2023 22:53

Settimana europea da incorniciare per le italiane. Dopo i 3 successi in Champions League di Milan, Napoli e Inter, le formazioni tricolore fanno un’ottima figura anche in Europa League e in Conference League. La prima a scendere in campo è la Juventus che nell’ostica trasferta di Nantes doveva rimediare al rocambolesco 1-1 dell’andata. Gara non semplice, ma con un Di Maria così è stata una passeggiata.

Il ‘Fideo’ ha fatto letteralmente il bello e il cattivo tempo. Prima un gol fantastico in apertura di gara, un sinistro a giro, di prima intenzione, che si candida a essere uno dei gol più belli della competizione. L’argentino provoca poi l’espulsione di Pallois che gli nega un gol di tacco prendendo la palla con la mano: dal calcio di rigore che ne viene fuori è lo stesso Di Maria a realizzare lo 0-2. L’ex PSG si toglie anche la soddisfazione del tris di testa, gol che chiude la gara.

Gara ostica anche quella della Roma. I giallorossi avevano il compito di ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata in Austria contro il Salisburgo. Gara attenta e grintosa quella dei giallorossi che trovano un ottimo Spinazzola sulla sinistra in grado di fornire due assist decisivi a Belotti e Dybala per le reti che valgono il pass per il prossimo turno.

Massimo risultato con il minimo sforzo per la Lazio in Conference League. I biancocelesti, dopo l’1-0 dell’andata, pareggiano 0-0 contro il Cluj nella gara di ritorno archiviando il passaggio del turno. Avanti anche la Fiorentina. La formazione toscana, forte del 4-0 dell’andata, supera 3-2 i portoghesi del Braga e avanza al turno successivo.