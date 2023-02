Europa League: Juventus ‘pali e patta’, ma l’ultima parola è dell’arbitro! Ok Lazio, male Roma 

16 Febbraio 2023 23:14

Dopo la vittoria del Milan sul Tottenham di martedì la gita in Europa delle Italiane, si chiude con le gare europee del giovedì. Tre le italiane impegnate in Europa League e una in Conference League. La gara che regala più emozioni è quella della Juventus, retrocessa dalla Champions, impegnata in casa contro il Nantes. I bianconeri passano in vantaggio con Vlahovic ma si lasciano raggiungere dalla rete di Blas.

Poco dopo il pari Chiesa colpisce traversa e palo con un solo, sfortunatissimo, tiro, mentre Di Maria centra la traversa direttamente da corner qualche azione dopo. I bianconeri prestano il fianco a qualche pericolosa ripartenza, ma i francesi non concretizzano. Proprio quando la gara sembra essere destinata a concludersi in parità, a recupero quasi scaduto, Centonze devia un colpo di testa di Locatelli con una mano. Il Var richiama l’arbitro, il tocco è netto e ci sarebbero anche gli estremi per il rosso in quanto la palla sarebbe finita in rete. L’arbitro Pinheiro ravvisa però una spinta di Bremer che, secondo il suo giudizio, avrebbe influito sulla postura del calciatore del Nantes. Niente rigore, Allegri se ne va via sconsolato. Decisione discutibile che chiude la gara sull’1-1.

Niente da fare anche per la Roma. La gara d’andata dei 16esimi di finale dei giallorossi contro il Salisburgo termina con un’amara sconfitta, non tanto per il punteggio (1-0), quanto per le dinamiche con le quali è maturata. Succede tutto nel finale di gara. All’81’ Belotti sfiora il vantaggio con la palla che si stampa sulla traversa, all’88 il gol della vittoria del Salisburgo lo firma Capaldo. Oltre al danno anche la beffa per la Roma: nell’intervallo Dybala viene sostituito per un problema alla coscia sinistra.

Vittoria pesante per la Lazio. I biancocelesti, sotto di un uomo praticamente per tutta la gara a causa del rosso sventolato a Patric, ritrovano il gol Ciro Immobile e rischiano anche di trovare il raddoppio negli spazi lasciati dal Cluj in contropiede. In conference League rotondo 0-4 della Fiorentina sul Braga.