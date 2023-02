Giovane eufemiese insignito del titolo di miglior studente in Ingegneria Civile UniCal

11 Febbraio 2023 14:59

Domenico Fava è un giovane eufemiese di 24 anni che si è laureato il 4 novembre 2022 con la votazione di 110 lode e menzione accademica, a soli 24 anni. Oltre alla grande soddisfazione per i massimi voti ottenuti, Domenico è stato ieri insignito di un ambito riconoscimento per gli studenti dell’UniCal. Ieri, venerdì 10 febbraio, infatti, è stato consegnato il “Premio annuale agli Studenti 2022” per i migliori studenti dei Corsi di Studio del Dipartimento di Ingegneria Civile.

Il Direttore del Dipartimento, Prof. Roberto Gaudio, assieme alla Coordinatrice del Corso di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, Prof.ssa Gabriella Mazzulla, e al Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, Prof. Fabrizio Greco, ha conferito una pergamena ai giovani che si sono distinti lo scorso anni accademivo. I premiati hanno anche ricevuto un bonus per seguire un Corso breve on line erogato dallo Zigurat Global Institute of Technology (Barcellona, Spagna) in tema di BIM e altre tematiche d’attualità. Gli studenti premiati sono coloro che hanno conseguito i migliori risultati in termini di voto di laurea, durata degli studi ed età anagrafica nell’anno 2022.

Ecco l’elenco dei premiati di ieri:

Studenti premiati Corso di Laurea in Ingegneria Civile

1° premio) Dott. Giuseppe PERRI;

2° premio) Dott. Bonaventura Daniele NEVE;

3° premio) Dott. Francesco ANELLI;

Studenti premiati per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

1° premio) Dott. Domenico FAVA;

2° premio) Dott.ssa Martina LA SORTE;

3° premio) Dott. Francesco Vincenzo VENTRICI;

Studenti premiati per il Corso di Laurea Magistrale a c.u. in Ingegneria Edile-Architettura

1° premio) Dott. Gian Marco RUFFOLO;

2° premio) Dott.ssa Federica TENUTA;

3° premio) Dott.ssa Danila VITALI.

Il neo dottore Domenico Fava ha ricevuto dunque il primo premio tra gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile. Un riconoscimento prestigioso che sottolinea ancora una volta le grandi eccellenze che il territorio pre-aspromontano esprime, soprattutto in ambito tecnico-scientifico.

A Domenico vanno le congratulazioni anche da parte della redazione di StrettoWeb, che augura al giovane una futuro radioso durante il quale possa portare alto il nome del territorio reggino.