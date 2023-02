Primarie Pd, da Messina un appello per Elly Schlein

24 Febbraio 2023 18:19

“Domenica 26 febbraio possiamo cambiare il corso delle cose e imporre un cambiamento. I voti assoluti, più delle percentuali, registrati nei congressi dei circoli ci dicono che la partita è aperta. Non possiamo perdere questa occasione e dobbiamo aver chiaro che il destino dell’unico partito non personale rimasto sulla scena politica è nelle nostre mani. Nel momento in cui la destra peggiore che potessimo immaginare ha conquistato il governo del Paese è interesse di tutte le democratiche ed i democratici ricostruire una forte, riconoscibile forza di sinistra che sappia conquistare consenso sulla base di proposte chiare e coraggiose”. E’ quanto afferma per il coordinamento della mozione di Elly Schlein, Armando Hyerace. “È interesse di chi votava Pd e se ne è allontanato, è interesse del più largo mondo di sinistra che magari non voterà Pd, ma con esso dovrà interloquire per costruire una credibile alternativa di governo nel Paese come nei territori. La candidatura di Elly Schlein come segretaria del PD ha riacceso l’entusiasmo dei militanti e la speranza nei tanti che nel tempo si erano allontanati dal partito, grazie alla forte valenza culturale, etica e politica della proposta politica. La mozione utilizza un linguaggio netto, parole chiare e comprensibili a tutte/i per definire proposte atte a ricostruire un Partito democratico forte e riconoscibile, capace di proporsi finalmente con una ritrovata identità”, rimarca la nota.

“Nella lista per Elly Schlein per l’elezione dei delegati all’assemblea nazionale del Partito democratico, nel collegio Enna-Messina, ci presentiamo con: Maurizio Zingales (Sindaco di Mirto), Laura Giuffrida (già vicesegretaria provinciale del PD) e Lucia Lo Giudice (insegnate di Taormina). La nostra speranza è che domenica 26 febbraio possa essere una giornata di mobilitazione responsabile e collettiva e che le primarie aperte del Partito democratico rappresentino una ritrovata forma di partecipazione democratica per la sinistra che verrà, prova tangibile di un possibile, e per noi necessario, approdo ad una società altra. Si voterà nei gazebo e nei circoli dalle 8:00 alle 20:00. Per trovare il proprio seggio, si può consultare il seguente link: https://trovaseggio.primariepd2023.it/. Sarà necessario, un documento di identità, la tessera elettorale, e, per i non iscritti, un contributo di 2 euro a copertura delle spese“, conclude.