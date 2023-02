Elly Schlein a Catanzaro: “ecco cosa penso del reddito di cittadinanza”

17 Febbraio 2023 18:22

Tappa a Catanzaro per Elly Schlein in vista delle primarie del Partito Democratico del prossimo 26 febbraio, dopo la prima iniziativa di questa mattina a Cosenza. “Dobbiamo difendere il Reddito di Cittadinanza, che ovviamente va migliorato, ma ha aiutato tante persone ad andare avanti in una fase complessa come questa. Il Salario Minimo? Crediamo sia uno strumento giusto per combattere le diseguaglianze nel nostro paese”, rimarca l’esponente Dem.

“Il Partito Democratico? Va riformato per renderlo efficace per lottare contro la precarietà e per una sanità pubblica. Ci stiamo candidando a questo congresso proprio perché riteniamo che quello che è stato fino a qui non basta”, conclude l’ex vicepresidente della Regione Emilia Romagna.