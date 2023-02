18 Febbraio 2023 17:22

Lunedì 20 febbraio, alle ore 12:00, presso ‘Zibibbu’, a piazza San Pietro a Riposto, il deputato all’Ars di ‘Sud chiama Nord’ Davide Vasta terrà una conferenza stampa per illustrare le iniziative in vista delle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023 per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di Riposto. Sarà presente anche il leader di ‘Sud chiama Nord’ Cateno De Luca.