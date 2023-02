Elezioni Regionali: “per il M5S risultato insoddisfacente”

13 Febbraio 2023 20:19

Non è stata una tornata elettorale positiva per il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte. Le alleanze variabili, in solitaria nel Lazio, con il Partito Democratico in Lombardia, non ha assolutamente funzionato assestandosi sotto le aspettative da un punto di vista dei consensi. Nel Lazio il partito di Conte ha mancato l’obiettivo dell’Opa sui dem: il Pd infatti è stimato intorno al 20% mentre il Movimento 5 Stelle sarebbe poco sotto il 10%.

“Ho mandato un messaggio a Rocca augurandogli buon lavoro. Il nostro è un risultato insoddisfacente lontano dalle nostre ambizioni e aspettative. È stata una campagna molto veloce, la nostra proposta forse aveva bisogno di più tempo per essere comunicata”. E’ quanto afferma il candidato del M5S alle Regionali del Lazio, Donatella Bianchi, durante il punto stampa nella sede del Movimento a Roma.