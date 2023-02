Lombardia 2023: il leghista Fontana si riconferma presidente | LIVE

13 Febbraio 2023 17:11

Attilio Fontana (Centro/Destra) si conferma presidente della regione Lombardia con una vittoria netta. Battuto senza problemi Pierfrancesco Majorino (Centro/Sinistra e M5s), Letizia Moratti (Terzo Polo) e Mara Ghidorzi (Unione Popolare).

Meloni raggiante

“Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del governo”. E’ quanto afferma il premier Giorgia Meloni.

Fontana in vantaggio al 54,4%, Majorino al 33,6 e Moratti al 10,1

In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Lombardia il presidente uscente della Regione Attilio Fontana si conferma governatore, raggiungendo il 54,4%. E’ seguito dal candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5S) che si ferma al 33,6%. Dopo si piazza Letizia Moratti (Terzo polo) con il 10,1%.

Majorino il più votato tra gli under 35

Secondo l’exit poll ‘Consorzio Opinio Italia per Rai’ alle elezioni regionali per la Lombardia il candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino è il più votato tra gli elettori tra i 18 e i 34 anni (al 41,2%) invece il candidato presidente di centrodestra Attilio Fontana è in testa tra gli elettori sopra i 35 anni, in particolare nella fascia 35-54 anni è al 54,2% mentre nella fascia +55 anni è al 55,1

Regionali, Tajani: “Successo del centrodestra”

“Se gli exit poll rispondono a verità è un successo del centrodestra, nel Lazio molto consistente ma anche in Lombardia. Un voto di fiducia al centrodestra. Invece bisogna lavorare su un altro dato, la scarsa partecipazione al voto”. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato dal Tg1, commentando i primi dati sulle elezioni regionali.

Lombardia: exit poll, Letizia Moratti 9,5%-13,5%

I primi exit poll relativi alle elezioni regionali in Lombardia, realizzati da Consorzio Opinio Italia per la Rai, la candidata del Terzo Polo, Letizia Moratti, avrebbe tra il 9,5% e il 13,5% dei voti.

Exit poll Lombardia: il candidato del Centro/Destra avanti

In base all’Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le regionali in Lombardia, Attilio Fontana, presidente uscente e candidato del centrodestra raggiunge una forchetta tra il 49,5% e il 53,5% seguito da Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5s) che raggiunge una forchetta tra 33% e il 37%. Più staccata Letizia Moratti (Terzo polo) tra il 9,5% e il 13,5%. Ultima Mara Ghidorzi (Unione popolare) tra l’1 e il 3%.