Elezioni regionali, i dati definitivi dell’affluenza alle urne nel Lazio e in Lombardia: clamoroso a Roma

13 Febbraio 2023 17:03

Crolla l’affluenza alle urne alle elezioni Regionali di Lazio e Lombardia, sulla falsariga di tutte le altre Regioni d’Italia che sono andate al voto negli ultimi due anni. Il segnale è sempre lo stesso: i cittadini hanno sempre meno attenzione nei confronti della politica, e in modo ancor più significativo nei confronti di quella Regionale.

Ieri e oggi, infatti, in Lombardia si è recato al voto appena il 41,7% degli aventi diritto, a fronte del 73,1% delle precedenti regionali di cinque anni fa. Un tonfo clamoroso nella Regione più importante e popolosa del Paese. Nel Lazio il dato è ancor più basso: affluenza alle urne ferma al 37,2% contro il 66,5% di cinque anni fa. E il dato più basso in assoluto è quello di Roma. Nella Capitale, infatti, l’affluenza è crollata addirittura al 33,1% contro il 63,1% di cinque anni fa. E’ quindi andato a votare meno di un elettore su tre. Decisamente più alta l’affluenza di Milano (42,1%), comunque in forte calo rispetto a cinque anni fa (68,4%).