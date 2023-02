Regionali Lazio 2023: Rocca vince, sonora sconfitta per il candidato di Zingaretti | LIVE

13 Febbraio 2023 17:05

Sonora sconfitta per il centrosinistra alle elezioni regionali del Lazio. Il dopo Zingaretti è targato centrodestra con Francesco Rocca, il quale ha battuto Alessio D’Amato (Partito Democratico, Lista Civica D’Amato, +Europa-Radicali, Volt, Verdi-Sinistra, Psi, Terzo Polo di Italia Viva-Azione), Francesco Rocca (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Donatella Bianchi: (Movimento 5 Stelle, Polo Progressista), Rosa Rinaldi (Unione Popolare), Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano).

D’Amato chiama Rocca

Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra alle elezioni nel Lazio, ha chiamato il candidato el centrodestra Francesco Rocca per riconoscere il risultato che lo vede vincitore, facendo i complimenti al suo avversario. È quanto si apprende da fonti del comitato elettorale.

Meloni raggiante

“Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del governo”. E’ quanto afferma il premier Giorgia Meloni.

Rocca è al 52,1%, D’Amato al 34,7

In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per Rai, Rocca è al 52,1%, D’Amato al 34,7 e Bianchi al 10,6. La copertura del campione è del 5%. A differenza degli exit poll inizia quindi ora l’analisi dei voti reali

La soddisfazione di Lollobrigida

“Se confermato, è un dato superiore anche rispetto a quello delle elezioni politiche, conseguito tre mesi fa. Un apprezzamento che cresce”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, commentando gli exit-poll delle regionali nella sede del comitato di Francesco Rocca.

Regionali, Tajani: “Successo del centrodestra”

“Se gli exit poll rispondono a verità è un successo del centrodestra, nel Lazio molto consistente ma anche in Lombardia. Un voto di fiducia al centrodestra. Invece bisogna lavorare su un altro dato, la scarsa partecipazione al voto”. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato dal Tg1, commentando i primi dati sulle elezioni regionali.

Regionali Lazio: alle 15 affluenza al 45,36%

Con 136 Comuni scrutinati su 378 l’affluenza alle ore 15 per le Regionali del Lazio è al 45,36%. Il dato è passibile di modifiche. Alla scorsa tornata di elezioni nel 2018 l’affluenza in Lazio fu del 70,84%.

Exit poll Lazio: il candidato del Centro/Destra avanti

In base all’Exit Poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali per il Lazio Francesco Rocca, candidato del centrodestra, raggiunge una forchetta tra il 50,5% e il 54,5% seguito da Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra, il quale si piazza invece con una forchetta tra il 30% e il 34%; terza la candidata M5S Donatella Bianchi la quale raggiunge una forchetta tra il 10,5% e il 14,5%.