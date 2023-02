Elezioni regionali, Bisignano sul crollo dell’affluenza: “dati preoccupanti”

14 Febbraio 2023 12:16

“Chiunque abbia a cuore la democrazia partecipata non può che esprimere preoccupazione per i dati delle elezioni in due delle più importanti regioni italiane; ed i commenti dovrebbero essere fatti non all’insegna di trionfalismi fuori luogo su vittorie di Pirro”, è quanto afferma l’ex assessore provinciale di Messina, Michele Bisignano. “Perché se analizziamo i dati in Lombardia si è passati dalla percentuale del 73,11% delle scorse elezioni regionali che si erano svolte solo in un solo giorno al 42% di oggi in cui si è votato anche il lunedì ; stesse percentuali registrate nel Lazio, così come quelle di altre elezioni regionali a partire da quelle siciliane“, rimarca Bisignano.

“Questo elemento dovrebbe portare una politica seria a cercare ed interrogarsi sulle cause di questa progressiva disaffezione al voto ,magari invece di fare proposte quale l’Autonomia differenziata che accentuerebbe ancora di più il divario fra aree del Nord e del Centro Sud, cominciando a riflettere sul ruolo preponderante dell’Istituzione Regione divenuta ormai ovunque più uno strumento di potere pervasivo, che un erogatore di servizi pubblici”, conclude Bisignano.