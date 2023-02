Elezioni Comunali, la proposta della Lega: “ecco quando votare in Sicilia”

23 Febbraio 2023 23:26

“In Sicilia le elezioni amministrative per il rinnovo di 129 Comuni si svolgano nelle stesse date in cui gli elettori verranno chiamati alle urne nel resto del Paese”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana

“Che si torni a votare in due giorni è già un fatto positivo ma per uniformare il dato elettorale e per consentire una maggiore partecipazione è utile che in Sicilia gli elettori si esprimano nelle stesse date che a breve fisserà il governo nazionale”, conclude.