Elezioni regionali Lombardia: trombati ed eletti nella corsa al consiglio regionale

14 Febbraio 2023 11:19

E’ tempo di bilanci per le elezioni regionali in Lombardia e, per quanto, riguarda gli eletti, ci sono promossi e bocciati come in ogni competizione elettorale. Record di preferenze per il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, del Partito Democratico, il quale ha raggiunto 35.761 preferenze. E’ eletto il noto giornalista Vittorio Feltri nella lista di Fratelli d’Italia. Restano fuori a sorpresa il medico Fabrizio Pregliasco e l’ex assessore regionale alla sanità, Giulio Gallera.

Il risultato ha sicuramente premiato il partito di Giorgia Meloni, con 22 consiglieri, e che ha portato 17 consiglieri al Partito Democratico. Seguono la Lega (14), Forza Italia (6), La lista civica di Fontana (5), la Lista Moratti (4), Azione-Italia Viva (3) e il Movimento 5 Stelle con solo 3 eletti.